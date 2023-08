Bei engem liichten Äerdbiewe vu 5,4 op der Richterskala am Oste vu China sinn op d'mannst 21 Mënsche verwonnt ginn.

Wéi d'US-Äerdbiewenagence USGS matgedeelt huet, huet de Buedem an der Nuecht op e Sonndeg ëm 2.33 Lokalzäit ronn 26 Kilometer südlech vun der Stad Dezhou an der Provënz Shandong gewackelt. Staatlech Medie hu bericht, dass 126 Gebaier an de Koup gefall wieren. Et géif sech hei haaptsächlech ëm bestëmmten al Leemhütten handelen, an deene kee méi gewunnt huet. D'Waasser- a Kommunikatiounsinfrastruktur an der Géigend wier net ënnerbrach gewiescht, allerdéngs goufen honnerte Zuchverbindunge gestoppt.

De Pager-System vun der USGS, deen eng virleefeg Aschätzung vum Äerdbiewe liwwert, hat rouden Alarm ginn. D'Autoritéiten hu mat Hëllef vu fréiere Biewendaten ageschat, dass et zu eminente Schied mat méiglechen Doudesaffer kéint kommen. De chineesesche Ministère fir Noutfallmanagement hat eng Noutfallreaktioun an der Kategorie véier erausginn an huet Rettungsekippen an d'Regioun Shandong geschéckt.

Äerdbiewen a China si keng Seelenheet, awer et kënnt méi seele vir, dass den ëstlechen Deel vum Land betraff ass.