A Portugal kämpfen d'Pompjeeën aktuell géint ee grousse Bëschbrand am Zentrum vum Land.

E Bëschbrand huet an der Mëtt vu Spuenien ronn 7.000 Hektar Land zerstéiert an eelef Persoune liicht blesséiert. Den Zivilschutz mellt e Sonndeg, datt nach ëmmer iwwer 1.000 Pompjeeën am Asaz sinn. Portugal leit den Ament ënnert grousser Hëtzt.

Aktuell gëtt geschat, datt d'Feier schonn eng Fläch vu ronn 7.000 Hektar zerstéiert huet, ma de Risk géing bestoen, datt ronn 20.000 Hektar kéinten zerstéiert ginn, sou de Kommandant vum Rettungsdéngscht, José Guilherme.

Op enger Pressekonferenz huet hie weider matgedeelt, datt eng 1.000 Pompjeeën aktuell am Asaz wieren, fir d'Feier, wat sech iwwert eng Fläch vu 60 Kilometer ausgebreet huet, ënner Kontroll ze halen.

D'Feier, dat e Freideg an der Gemeng Castelo Branco ugaange war, huet den Autoritéiten no an den éischte 24 Stonne ronn 6.000 Hektar Land zerstéiert.

E weidere Brand huet e Sonndeg knapp 400 Pompjeeën zu Odemira am Südweste vum Land beschäftegt. Véier Dierfer haten hei missen evakuéiert ginn.

A Spuenien ass iwwerdeems e Bëschbrand, deen a Katalounien un der Grenz zu Frankräich ronn 600 Hektar zerstéiert huet, e Sonndeg ënner Kontroll bliwwen. Einfach ass d'Situatioun awer net, well vill Wand ëmmer nees fir nei Flame gesuergt huet.