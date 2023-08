40.000 Jonker aus der ganzer Welt sinn den Ament op engem Scout-Camp a Südkorea.

U sech sollte se bis e Samschdeg bleiwen, mä en Taifun mécht deem Ganzen elo e Stréch duerch d’Rechnung.

Den Organisatiouns-Comité krut e Méinde de Moie vun der südkoreanescher Regierung matgedeelt, dass een de Risiko, dass herno dausende Leit um Flughafen festsëtzen, well hir Fligere wéinst dem Stuerm net starte kéinten, net wéilt agoen. Wéi et an deem Kontext vun der südkoreanescher Noriichtenagence Yonhap heescht, goufen alleguerten d'Aktivitéiten, déi fir e Méindeg de Moien um Camp geplangt waren annuléiert. En Dënschdeg de Moie sollen déi éischt Scouten de Camp da verloossen.

Den Taifun ass aktuell westlech vu Japan iwwert dem Pazifik ënnerwee an zitt eben a Richtung vu Südkorea, wou en e Freideg op Land treffe soll.

Op der Plaz sinn och ronn 180 Lëtzebuerger Guiden- a Scouten tëscht 14 an 17 Joer.

Schonn d'lescht Woch goufen et Um Jamboree Probleemer wéinst deem extreem waarme Wieder.