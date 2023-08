Am franséische Forbach, am Departement Moselle, huet eng 53 Joer al Fra d'Police kontaktéiert, well si zanter 2011 vun hirem Mann soll festgehale gi sinn.

Medieberichter no, déi sech op Aussoe vun der Police baséieren, soll et der Fra e Sonndeg gelonge sinn, per Telefon d'Autoritéiten zu Wiesbaden an Däitschland ze kontaktéieren, déi dunn hir Kolleegen zu Forbach a Kenntnis heiriwwer gesat hunn. Dës sinn dunn e Méindegmoie bei déi betraffe Wunneng gefuer, wou de 55 Joer ale Mann vun der Fra, och en däitsche Staatsbierger, konnt festgeholl ginn.

Déi 53 Joer al Affer gouf agespaart an enger Kummer fonnt. Si war deemno plakeg an hire Kapp raséiert. Och hat si eng Rei Blessuren um Kierper a war wuel däitlech ënnererniert. Der Police géigeniwwer huet si confirméiert, datt hire Mann si zanter 2011 festgehalen an och gefoltert huet. Si gouf doropshi fir weider Ënnersichungen an e Spidol bruecht. Virun all Fënster vun der Wunneng solle Gitteren installéiert gewiescht sinn.

Schonn 2019 soll et zu engem Asaz bei der Wunneng komm sinn, nodeems eng besuergt Nopesch d'Autoritéite kontaktéiert hat, allerdéngs soll d'Koppel d'Behaaptungen zeréckgewisen hunn.

Géint de Mann lafen elo Ermëttlunge wéinst schwéierer Vergewaltegung, Sequestratioun, Folter a Barbarei.