Am Kampf géint e Bëschbrand am US-Bundesstaat Kalifornien sinn zwee Helikopteren anenee geknuppt. Dräi Mënsche koume beim Accident ëm d'Liewen.

Wéi den David Fulcher, Spriecher vun de Pompjeeën zu Los Angeles, matdeelt, wieren d'Läsch-Helikopteren e Sonndeg den Owend iwwer engem Gebitt ronn 140 Kilometer ëstlech vu Los Angeles an der Loft kollidéiert. Ee vun den Helikopteren hätt awer nach sécher kënne landen.

"Leider ass den zweeten Helikopter ofgestierzt, an tragescherweis sinn all dräi Mënschen u Bord ëm d'Liewe komm", esou de Fulcher. Dorënner wieren zwee Pompjeeën an ee Pilot gewiescht.

US-Medien no wier ee vun den Helikopteren agesat ginn, fir de Brand z'iwwerwaachen. Deen aneren Helikopter, e sougenannte Sikorsky Skycrane, huet Läschmëttel transportéiert an ofgeworf. Eng Enquête zu der Ursaach vum Ongléck gouf lancéiert.

Zu Cabazon war e Sonndeg an engem Gebai e Feier ausgebrach. D'Flamen dovu hate sech séier op d'Vegetatioun ronderëm ausgebreet a sinn op eng Gréisst vu méi wéi engem Hektar gewuess. Eréischt virun iwwer engem Joer ware bei enger Bruchlandung vun engem Pompjee-Helikopter an der selwechter Regioun dräi Mënsche blesséiert ginn. A Kalifornien kënnt et an de Summerméint reegelméisseg zu grousse Bëschbränn.