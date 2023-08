A Südkorea gouf den Dënschdeg de Moie mam Raume vum grousse Scouts-Camp ugefaangen, dat wéinst dem Taifun, deen der Küst ëmmer méi no kënnt.

Den Jamboree, op deem jo och 255 Lëtzebuerger Scoute vun den LGS an der FNEL den Ament sinn, kann doduerch net wéi geplangt bis de Weekend lafen. Och si ginn natierlech evakuéiert. Si kommen a Verwaltungsgebaier an a Schoulen an der Regioun vun der Haaptstad Seoul ënner. Dat ganzt op Käschte vun der südkoreanescher Regierung, déi dat Ganzt och mat koordinéiert.

De südkoreanesche Premier Han Duk huet den Dënschdeg de Moie vun enger enger Precautioun geschwat. Een Deel vum Lëtzebuerger Grupp kéim wéi geplangt e Samschdeg zréck op Lëtzebuerg, en aneren den 18. August.