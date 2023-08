Iwwert de Weekend huet staarke Reen am Süde vun Éisträich wéi och am Nopeschland Slowenien zu massivem Héichwaasser gefouert.

Entretemps ass och en Doudesaffer ze bekloen. En 53 Joer ale Mann war zu St. Veith am Bundesland Kärnten ënnerwee, wéi hie vun der Stréimung vun enger iwwergetruedener Baach iwwerrascht a matgerappt gouf. Fir de Mann koum all Hëllef ze spéit. Et ass dat bis elo eenzegt Affer vun de massiven Iwwerschwemmungen am Süden a Südoste vun Éisträich. De ganze Weekend iwwer huet et besonnesch an de Bundeslänner Kärnten an an der Steiermark esou massiv gereent, datt Baachen a Flëss doropshi wäit Deeler vum Land iwwerschwemmt hunn. E weidere Probleem si Bulli-Lawinen, déi mat Waasser gesiedegt Äerd ka sech dacks net halen a verrutscht, deels mat grave Konsequenzen. Esou ass zu St. Johann am Saggautal eng hallef Uertschaft gerutscht.

Den Noper Slowenien kämpft och mat de Waassermassen. Deelweis mussen d'éisträichesch Pompjeeë bei der Versuergung vun de Leit hëllefen, well d'Uertschafte just nach vun Éisträich aus erreechbar sinn. De Schued ass nach eng Zäit wuel net ze chiffréieren, ma kloer ass, datt vill Mënschen am betraffene Gebitt hir gesamt Existenz iwwer Nuecht verluer hunn. Vill Felder stinn ënner Waasser, vill Uertschaften hu kee Stroum, d'Beruffs- an d'Fräiwëlleg-Pompjeeë sinn no mëttlerweil 5 Deeg am Dauerasaz un hir Belaaschtungsgrenz ukomm.

A villen Dierfer a Stied gouf fréi genuch de Katastropheschutz ausgeléist, duerch Evakuéierunge konnte méi Doudesaffer bis ewell verhënnert ginn. D'éisträichesch Arméi ass am Asaz an hëlleft de ville Pompjeeën a Fräiwëllege mat Material a Personal.

Entretemps entspaant sech d'Wiedersituatioun iwwerall, a groussen Deeler vun de betraffene Gebidder ginn d'Peegelen nees erof an et ass net méi mat massivem Reen ze rechnen. Wann d'Waasser fort ass, fänkt d'Aarbecht awer eréischt richteg un an et wäert wuel Joren daueren, bis déi entstane Schied gefléckt sinn.