D'Saache schéngen anescht ze sinn, wéi ugangs gemengt. De Mann, deen ënner Verdacht stoung, seng Fra jorelaang mësshandelt a gefoltert ze hunn, koum fräi.

Wéi franséisch Meide mellen, solle bei der Enquête net genuch Indicë fonnt gi sinn, déi confirméieren, datt de Mann seng Fra agespaart soll hunn. Donieft goufe bei der Kontroll am Spidol keng Wonnen oder Hämatome fonnt. Deemno hätten d'Ausso vun der 53 Joer aler Fra bis ewell net hannerluecht ginn, erkläert de Procureur Olivier Glady. Et géing also "keng Basis" ginn, op där de Mann weiderhi misst festgehale ginn.

Dem 55 Joer ale Mann no soll seng Fra krank sinn. Sengen Nopere géigeniwwer soll hie behaapt hunn, d'Fra hätt Kriibs, ma der Police huet hie keng genee Diagnos genannt. De Procureur huet allerdéngs betount, datt d'Fra tatsächlech krank schéngt.