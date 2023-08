Déi 3 Persounen, déi hei u Bord vun der VSS Unity wäerte sinn, solle fir 90 Minutten am Weltraum sinn, iert et nees zeréck Richtung Äerd geet.

Passagéier sinn den 80 Joer alen Jon Goodwin, déi 2. Persoun mat Parkinson am Weltraum, an d'Keisha Schahaff an Anastatia Mayers, Mam an Duerschter, déi d'Gewënner vum Omaze-Präis sinn. Dëst ass dann och déi éischte Kéier, dass eng Mam mat hirem Meedchen an de Weltraum fléien. Déi 3 wäerten awer net eleng fléien, u Bord ass och d'Astronautin Beth Moses

Um 17 Auer eiser Zäit wäert de Livestream en Donneschdeg ugoen. Ze gesinn ass dësem um offizielle Site oder op Youtube.

De Fluch am sougenannte suborbitale Raum wäert ronn 90 Minutten daueren, vu wou aus een dann och e Bléck op d'Äerd huet. Dono geet et dann nees zeréck op de Buedem.

Koordinéiert an duerchgefouert gëtt de Fluch vun der US-amerikanescher Weltraum-Entreprise Virgin Galactic, déi jo vum Milliardär Richard Branson gegrënnt gouf.

Hei weider Informatiounen iwwert d'Passagéier, déi beim Fluch u Bord wäerte sinn

Jon Goodwin

An 80-year-old adventurer and first Olympian to travel to space (Jon competed in the 1972 Munich games). Diagnosed with Parkinson's in 2014, Jon will be only the second person with the condition to travel to space.

Keisha Schahaff

A 46-year-old mother of two daughters, entrepreneur and health & wellness coach from Antigua and Barbuda. Beneficiary of two spaceflight seats in a historic sweepstakes which raised $1.7M in grants for non-profit Space for Humanity.

Anastatia Mayers

An 18-year-old student born and raised in Antigua and Barbuda. Student at the University of Aberdeen in Scotland in her second year studying philosophy and physics. Together with Keisha, the two will become the first mother-daughter duo to travel to space together.

Beth Moses, Chief Astronaut Instructor