Op der Insel Koh Phangan goufe Läichendeeler vun engem Chirurg aus Kolumbien fonnt. De presuméierte Mäerder ass de Bouf vum Acteur Rodolfo Sancho.

Ronn ee Mount no der Entdeckung vun der Läich vun engem Geschäftsmann zu Pattaya suergt e weidert Gewaltverbriechen op enger thailännescher Vakanzinsel fir Opreegung. Op der beléifter Insel Koh Phangan goufen zerstéckelt Läichendeeler vun engem Schéinheetschirurg aus Kolumbien fonnt. De Bouf vum spuenesche Schauspiller Rodolfo Sancho soll de Mord u sengem südamerikanesche Kolleeg och e Samschdeg schonn zouginn hunn.

Den 29 Joer ale Kach a Social-Media-Influencer sëtzt deemno an Thailand an Untersuchungshaft. En Dënschdeg huet och den Affekot vum Verdächtegen d'Geständnes indirekt confirméiert hunn. "Hien ass entspaant a roueg. Hie weess, wat hie gemaach huet." Elo géing et drëm goen eng Strategie fir d'Verdeedegung auszeschaffen. Den Acteur Rodolfo Sancho selwer soll zanter Ufank der Woch an Thailand sinn.

Wéi et vun der Police heescht, hätt de Daniel Sancho Bronchalo säi Partner fir d'éischt bei de Beamte vu Koh Phangan als vermësst gemellt. Kuerz Zäit drop wier hien awer selwer an de Verdacht gerutscht, well ee Blessure beim him fonnt huet an et sech erausgestallt huet, datt hie virun der Dot Seeën, Fleeschmesser, Poubellestuten, Spullmëttel, Gummishändschen a Piwel kaf huet.

#EsNoticia 🇹🇭🇨🇴| Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor español Rodolfo Sancho será acusado de asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia #9Agosto



📹Video: @afpespanol

📲Detalles en https://t.co/q16M2L9qR9 pic.twitter.com/kCkJOBh8BH — EVTV (@EVTVMiami) August 9, 2023

Géigeniwwer de Police soll den 29 Joer ale Mann lokale Medien no erkläert hunn, datt hie rose gi wier, wéi säi kolumbianesche Frënd Sex verlaang hätt. Doropshin hätt hien op säi Kolleeg ageschloen, bis dëse mam Kapp an d'Bidde gefall wier, wou hie schlussendlech d'Bewosstsinn verluer huet a gestuerwen ass. Fir d'Läich verschwannen ze loossen, hätt de Spuenier den doudege Kierper dräi Stonne laang zerstéckelt, e puer Deeler an eng Wallis gepaakt an dës an d'Mier geheit. De Rescht hätt hien an eng Tut gestach an op en Dreckstipp gefouert. De Bouf vum Rodolfo Sancho hätt sech an der Bezéiung "wéi eng Geisel am gëllene Käfeg" gefillt, soll hien der Police géigeniwwer gesot hunn.

D'Ermëttler wieren, wéi et vun der Police heescht, awer och dem Verdacht nogaangen, datt de presuméierte Mäerder aus finanzielle Grënn gehandelt hätt. D'Affer wier nämlech um Restaurant vum Spuenier bedeelegt gewiescht.

Geschitt wier dat Ganzt wuel den 2. August an engem Bungalow net wäit vun der Plage, wou d'Police d'Blutt vum Affer fonnt hat. Den 3. August wier de Spuenier vu Stroossekameraen gefilmt ginn, wéi hie mat zwou grousse Sportsposche mam Scooter laanscht de Strand fiert. Mat engem Kajak, deen hie gelount hat, soll hien d'Läichendeeler dann am Mier entsuergt hunn. Dono soll hie mat Kolleegen op der Plage gefeiert hunn, kuerz éier hie festgeholl gouf.