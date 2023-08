D'Identitéit an d'Doudesursaach wieren nach onkloer, sou e Spriecher vun der Police Homburg der Noriichtenagence AFP géintiwwer.

D'Beamte waren e Mëttwoch zu engem Asaz geruff ginn. E Resident hat gemellt, datt en op engem Grondstéck an der Noperschaft e Lach gesinn hätt, dat engem Graf géing änelen. Donieft hätt hien eenzel Deeler vun engem Kierper aus dem Lach erauskucke gesinn. D'Police huet op der Plaz dunn effektiv eng deels vergruewe Läich entdeckt.

Eng Autopsie soll d'Identitéit, d'Doudesursaach an den Doudeszäitpunkt klären. An engem Haus an der direkter Géigend goufen zwou Persounen ugetraff. Ob si am Zesummenhang mat der Läich stinn, ass den Ament nach onkloer.