Insgesamt dräi grouss Bränn wiere weiderhin ausser Kontroll, esou d'Autoritéiten.

Bei den uerge Bëschbränn op der Insel Maui am US-Bundesstaat Hawaii si Medieberichter no op d'mannst 36 Mënschen ëm d'Liewe komm. All d'Affer wieren an der am stäerkste betraffener Stad Lahaina direkt un der Küst am Nordweste vu Maui gestuerwen, dat huet de Bezierk Maui County e spéide Mëttwochowend (Lokalzäit) matgedeelt. Donieft hätt et Dosende Blesséierter ginn, mellt d'Chaîne "Haiwaii News Now". De bei Touriste beléiften historeschen Uert wier gréisstendeels zerstéiert.

E puer Honnert Famillen hunn duerch d'Bränn hir Haiser verluer. Fir d'Bezierker Maui an Hawaii gouf den Noutstand deklaréiert. D'Chaîne "Haiwaii News Now" huet e spéide Mëttwochowend (Lokalzäit) gemellt, datt d'Feier zu Lahaina weider aktiv an ausser Kontroll wier. Op der Insel géif et zwee weider grouss Bränn ginn, déi och ausser Kontroll wieren. Bränn ginn et aktuell och op der ëstlech geleeëner Nopeschinsel Hawaii, der gréisster Stad am US-Bundesstaat Hawaii.

Aenzeien hu vun apokalyptesche Zeenen zu Lahaina geschwat. Op der Flucht virun de sech séier ausbreedende Flame wiere Mënchen an d'Mier gesprongen. D'Garde-côtes hu matgedeelt, datt een iwwer eng Dose Mënchen aus dem Waasser gerett hätt.

Fleeing the wildfires in Hawaii 😳 pic.twitter.com/s8Wqg57elH — Champagne Joshi (@JoshWalkos) August 10, 2023

Wéi d'Autoritéite vum Bezierk Maui matgedeelt hunn, wier den historeschen Uert gréisstendeels zerstéiert wier. Iwwer 271 Gebaier wiere vun de Flamen zerstéiert ginn. "Mir hu kee Lahaina méi, et ass fort", zitéiert d'US-Chaîne CNN een Awunner.

Matresponsabel fir dat séiert Ausbreede vun de Bränn wier den Autoritéiten no den Hurrikan Dora, dee südlech vun den Inselen um US-Bundesstaat laanscht zéie géif.