D'Vakanzen-Heem, dat e Mëttwoch am Elsass gréisstendeels ofgebrannt ass, huet net de Virschrëfte fir esou Heemer entsprach.

Beim Haus wieren déi "obligatoresch" Sécherheetsiwwerpréiwungen net duerchgefouert ginn, sou déi stellvertriedend Procureur vu Colmar, Nathalie Kielwasser, en Donneschdeg der Noriichtenagence AFP géintiwwer. Donieft hätten "d'Eegeschaften" fir den Accueil vu Gäscht, fir ze Iwwernuechten, gefeelt.

Am Vakanzen-Heem fir Leit mat spezielle Besoinen an der Gemeng Wintzenheim war am fréie Mëttwochmoien e Brand ausgebrach an hat 28 Bewunner am Schlof iwwerrascht. Fir zéng Bewunner an ee Betreier koum all Hëllef ze spéit. D'Enquêteuren ënnersichen aktuell, wat d'Feier ausgeléist kéint hunn.

Beim Gebai handelt et sech ëm eng ronn 500 Quadratmeter grouss fréier Scheier, déi virun e puer Joer komplett renovéiert an ëmgebaut gouf. Éischten Erkenntnisser no waren an der Scheier modern Dampmelderen, déi awer fir Vakanzen-Heemer net duerginn, sou d'Kielwasser. Ob e Feierläscher am Gebai war, ass den Ament nach onkloer. Och déi genee Brandursaach wier nach onbekannt.

D'Proprietärin vum Gebai steet der Vize-Procureur ënner Schock a gouf net verhaft. Si wunnt direkt vis-à-vis an hat d'Pompjeeën alarméiert.

Déi ware ronn eng Véierelsstonn méi spéit op der Plaz, ma fir déi meescht Bewunner, déi net um Rez-de-chaussée ënnerbruecht waren, koum all Hëllef ze spéit.