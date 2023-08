E Mëttwoch hunn dausende Mënsche misse wéinst massiven Iwwerschwemmungen nom Broch vun engem Staudamm a Sécherheet bruecht ginn.

D'Waasser wier duerch d'Säit vum Waasserwierk Braskereidfoss agedrongen, sou déi lokal Police. De Waasserpeegel wier sou massiv geklommen an hätt dunn d'Anlag ënner Waasser gesat, déi den Ament net méi a Betrib ass.

D'Suitte wiere lo mol net immens gravéierend, sou de Bedreiwer vum Wierk Hafslund. Et géif esou ausgesinn, dass d'Ëmleedung vum Waasser duerch de Staudamm gutt géif funktionéieren. Am Virfeld hat et nämlech nach geheescht, dass de Staudamm beim Floss Glomma eventuell misst gesprengt ginn, well d'Schleise sech wéinst engem Stroumausfall vun de Generatoren net méi opmaache gelooss hätten.

D'Awunner ronderëm de Floss, déi duerch d'Héichwaasser betraff sinn, goufen evakuéiert. Ma och aus anere Regioune komme Meldungen, dass Leit hu missen a Sécherheet bruecht ginn. Zu Innlandet, eng vun den am schlëmmste betraffene Regiounen, waren d'Awunner komplett vun der Baussewelt ofgeschnidden, well méi wéi honnert Stroossen duerch Äerdrutschen an Iwwerschwemmunge blockéiert waren. De Regionalbuergermeeschter Aud Hove huet vun enger Krisesituatioun vun nationalem Ausmooss geschwat.

Och d'Ministerin fir Justiz an ëffentlech Sécherheet, Emilie Enger Mehl, huet erkläert, d'Situatioun wier "a groussen Deeler vum Land immens schwiereg". Et misst een zousätzlech Helikopteren zur Ënnerstëtzung vun de Rettungsekippen zur Verfügung stellen.

Norwegen a Schweden hunn zanter dem Weekend mat den Auswierkunge n vum Stuerm "Hans" ze kämpfen. Heftege Reen an extrem Wiederen hunn a béide Länner fir Chaos gesuergt.