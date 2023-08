Nom Putsch am Niger hu sech en Donneschdeg d'Staate vun der Westafrikanescher Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) op engem ausseruerdentleche Sommet gesinn.

D'Ecowas huet sech um Sommet zu Abuja an Nigeria fir eng diplomatesch Léisung ausgeschwat a sech domadder vun hirer fréierer Menace, fir mat enger militärescher Interventioun géint d'Militärjunta virzegoen, distanzéiert. "Dialog als Grondlag vun eisem Usaz" hätt "Virrang", sou den aktuellen Ecowas-President, den nigerianesche President Bola Tinubu, en Donneschdeg zu Abuja. Virdrun hat d'Uno scho gefuerdert, datt de gestierzte President aus dem Niger, Mohamed Bazoum, misst fräigelooss ginn.

Wéi et weider heescht, misst een all d'Parteien, dorënner och déi Responsabel vum Putsch an eescht Gespréicher matabezéien. Zil wier et, "si dovunner ze iwwerzeegen, op d'Muecht ze verzichten an de President Bazoum nees anzesetzen", sou nach den Tinubu.

Am Niger hunn d'Putschisten iwwerdeems annoncéiert, dass si eng nei Regierung forméiert hunn. Et goufen 21 Ministerposten nei besat, dat huet e Spriecher vum De-facto-President matgedeelt. D'Beräicher Verdeedegung a Sécherheet bleiwen an der Hand vum Militär. Neie Verdeedegungsminister ass der Meldung no de Generol Salifou Mody. De Mody gëlt als Nummer zwee am Niger hannert dem De-facto-President Abdourahamane Tiani.