2018 koum de jonke Schott no enger sougenannter Holi-Party, bei där Faarftute geschoss ginn, mat schwéiere Blessuren un den Aen an d'Spidol.

Den Dillon Connery hat deemools Faarf direkt an d'Gesiicht geschoss kritt. Doropshi koum den deemools 18 Joer ale mat schwéiere Blessuren u béiden Aen an d'Klinik a gouf doduerch blann. Och eng Rei Operatioune konnte seng Vue net méi retten, wéi "d'Mallorca-Zeitung" matdeelt.

De Club, an deem d'Party war, gouf dowéinst elo op 150.000 Euro dommages et intérêts verklot. Dat well net genuch Sécherheetsmesuren en place waren an d'Gäscht net genuch virun de Gefore vun der Faarf gewarnt goufen. D'Famill vum Connery hat ugangs eng Millioun Euro dommages et intérêts gefuerdert.