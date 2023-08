An den USA ass de Präis fir ee Pond (450 Gramm) gefruerenen Orjangëjus-Konzentrat fir de September en Donneschdeg op iwwer 3 Dollar geklommen.

Enn Juli hat de Präis souguer zäitweis 3,20 Dollar erreecht. De Grond fir dës Hausse, eng immens schlecht Recolte.

Ma net just an den USA ass de Präis geklommen, och an Europa. Bei eisen däitschen Noperen ass de Präis vum Orangëjus schonn ëm ongeféier 50% an d'Luucht gaangen.

De Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie hat schonn Enn Mee gewarnt: "Mir sinn ass der schwieregster Situatioun zanter iwwer 50 Joer." Net just, dass Recolten an den USA ausbliwwe sinn, dobäi kéimen nach "historesch niddereg Lagerbestänn a Brasilien". An dat no scho schwaache Recolten an de leschte Joren. An anere Weider, d'Verfügbarkeet vun Orangëjus.-Konzentrat ass "massiv ageschränkt".

Brasilien ass mat 90% Maartundeel de wichtegsten EU-Fournisseur fir Orangëjus-Konzentrat. Ma well an den USA d'Recolte därmoosse schlecht ausgefall ass, fléisst de Jus lo dohin. D'Transportkäschte vu Brasilien aus an d'USA si méi niddereg a si bezuelen och méi.

Entlaaschtung an der ugespaanter Lag beim Orangëjus kënnen awer och Mexiko a Spuenien net bréngen, sou nach den däitsche Verband. Och hei wieren d'Recolte wiederbedéngt ënnerduerchschnëttlech. a Mexiko ass d'Recolte am Verglach zu duerchschnëttleche Joren ëm 35% zeréckgaangen.

An den USA waren am Hierscht 2022 déi zwee Wierbelstierm "Ian" an "Nicole" iwwer Florida gezunn, wou d'Haaptregioun fir Orangen an den USA läit. Dës Regioun ass no Brasilien den zweetgréisste Produzent vun Orangëjus weltwäit.

Zanter ronn 15 Joer breet sech a Florida donieft d'Zitruskrankheet Huanglongbing (HLB) aus, déi als "Gielen Draach" bekannt ass. Dës Krankheet suergt dofir, dass d'Zitrusfriichte kleng a gréng bleiwen, deforméiert a batter sinn an och d'Beem stierwe bannent e puer Joer. Iwwerdroe gëtt dës Bakterie vum Zitrusblat-Flou.

Den US-Landwirtschaftsministère rechent domat, dass d'Orangëproduktioun dëst Joer ëm 25% op 2,3 Milliounen Tonne fale wäert. Dat wier déi nidderegst Quantitéit zanter 56 Joer.