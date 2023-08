An et wäerten der sécher nach derbäi kommen, esou de Gouverneur vun Hawaii, Josh Green.

D'Rettungsdéngschter sichen nämlech nach ëmmer no vermësste Persounen. Dëst ass wuel déi déidlechst Naturkatastroph an der Geschicht vun der Hawaii-Insel Maui. D'Feier huet déi historesch Stad vu Lahaina komplett zerstéiert. Elo dierfen éischt Awunner erëm zeréck op d'Plaz. Virum Feier hunn hei knapp 13.000 Leit gewunnt.

Iwwerdeems stellt sech d'Fro, ob d'Lei op der Plaz genuch gewarnt goufen. Et wieren zwar Warnungen per Handy-Applikatiounen an iwwer Radio an Tëlee diffuséiert ginn, ma d'Sireenen wieren net aktivéiert ginn. Eng Enquête soll dës a weider Froen zum Feier beäntwerten.

Donieft hätten déi lokal Autoritéiten d'Gefor duerch Feier ënnerschat. An de leschte Joren goufen nämlech virop Äerdbiewen an Tsunamien als potentiell Gefor ugesinn.