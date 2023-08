Am Niger war jo Enn Juli de gewielte President Bazoum vun der Arméi ofgesat ginn.

D'Militärcheffen vun den Ecowas-Länner hunn hir nächst Reunioun op onbestëmmten Zäit no hanne geréckelt. U sech sollten d'Militärvertrieder aus der Westafrikanescher Wirtschaftsunioun sech e Samschdeg gesinn, fir iwwert d'Lag nom Militärputsch an eng méiglech Militär-Interventioun am Niger ze schwätzen. Dës Reunioun wier awer aus technesche Grënn annuléiert ginn.

Am Niger war jo Enn Juli de gewielte President Bazoum vun der Arméi ofgesat ginn. An Tëscht maachen sech d'Vereenten Natiounen a Mënscherechtsorganisatioune Suergen ëm d'Gesondheet vum Bazoum. Si reprochéieren de Putschisten, de President a seng Famill ënner onmënschleche Konditioune festzehalen, wou et nach net emol genuch z'iessen an ze drénke géif ginn.