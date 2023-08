Dat mellen déi US-amerikanesch Medien.

Bei der éischter Audienz vum Donald Trump virun Geriicht am Zesummenhang mat der Attack op d‘Kapitol am Januar virun 2 Joer, krut de fréieren US-President kloer Grenzen vun der Riichterin gesat.

E Freideg goung et virun allem awer ëm d'Fro, ob den Trump et soll verbuede kréien, fir bestëmmt Beweiser ëffentlech ze maachen, déi am Kader vun den Enquêten géint hien gesammelt goufen. D'Riichterin Tanya Chutkan hätt gesot, dass den Republikaner zwar d'Recht hätt, op eng fräi Meenungsäusserung, mee déi wier net absolut.

De Prozess soll keen Spektakel ginn an dofir dierf den Trump verschidde Saachen net ëffentlech soen, sou d'Riichterin. Och virun Äusserungen, déi seng Unhänger nees kéinten opstachelen, huet d'Riichterin kloer gewarnt. Et géif een als Geriicht al Mesure ergräifen, déi noutwenneg ass, fir d'Integritéit vum Prozess ze schützen.