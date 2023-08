2 Deeg laang gouf am Guatemala am Tikal-Nationalpark no enger franséischer Famill gesicht, déi als vermësst gemellt gi war.

Zwou Fraen, e Mann an e Kand vu 6 Joer goufen elo vun de Rettungsdéngschter fonnt. Hinne géing et gutt goen, se wäre just liicht dehydratéiert, sou e Vertrieder vun de Pompjeeën. Fir d'lescht waren déi 4 e Mëttwoch gesi ginn a goufen elo 5 Kilometer weit ewech vun den archeologesche Sitte fonnt fir déi de Nationalpark bekannt ass.