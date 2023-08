Am Ecuador hu e Freideg Honnerte Mënschen un der Trauerfeier vum Presidentschaftskandidat Fernando Villavicencio Deel geholl, den e Mëttwoch erschoss gouf.

D'Feier war an der Haaptstad Quito.

Iwwerdeems gouf een Dag nom Mord um Villavicencio wuel och nach d'Parlamentskandidatin Estefany Puente bei engem Schosswiessel liicht blesséiert. Dat huet d'Politikerin selwer matgedeelt.

E Sonndeg an enger Woch si souwuel Presidentielle wéi och Parlamentswalen am Ecuador. Den aktuelle President Guillermo Lasso hat am Abrëll d'Waffegesetzer manner restriktiv gemaach, sou dass elo all Bierger seng Waffen am ëffentleche Raum dierf droen. Dat südamerikanescht Land kämpft allerdéngs mat alldeeglecher Gewalt an enger héijer Kriminalitéit. D‘Regierung mécht dofir virop Drogekarteller responsabel.