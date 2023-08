"Et gëtt keng Justifikatioun fir esou barbaresch Aktiounen a se wäerten net onbeäntwert bleiwen", deelt eng Spriecherin vum russeschen Ausseministère mat.

An der Nuecht op e Samschdeg hunn ukrainesch Unitéiten d'Kertsch-Bréck zu der Hallefinsel mat Rakéiten an Dronen attackéiert. Russland wäert dës Aktiounen net esou stoe loossen.

No den Ugrëff hat d'russesch Loftofwier matgedeelt, zwou feindlech Rakéiten ofgeschoss ze hunn. D'Bréck wier de lokalen Autoritéiten no zwar net beschiedegt ginn, ma den Autosverkéier gouf temporär gestoppt. Iwwerdeem goufen an de soziale Medie Fotoen a Videoe publizéiert, op deene grouss Dampwolleken op der fir Russland strategesch wichteger Bréck weisen. Donieft mellen Awunner vun der Krim Detonatiounen an en Aschlag op der Bréck. Déi lokal Autoritéite bleiwen dobäi, datt et weder Schied nach Affer ginn hätt. D'Informatioune konnten allerdéngs bis ewell net onofhängeg iwwerpréift ginn.

⚡️#UPDATE The smoke has cleared, it doesn’t seem to have hit the bridge pic.twitter.com/PfYTmSLJfR — War Monitor (@WarMonitors) August 12, 2023

Am Laf vum Samschdeg soll et iwwerdeem weider ukrainesch Attacken op d'Krim-Bréck ginn hunn. Wéi de Chef vun der Besatzerverwaltung vun der Krim géint 15 Auer eiser Zäit op Telegram schreift, wier eng weider Rakéit iwwer der Strooss vu Kertsch ofgeschoss ginn.

Russesche Kampffliger ofgestierzt

Iwwert der russescher Ostsee-Exklav Kaliningrad ass dem russesche Verdeedegungsministère no e Samschdeg e russesche Kampffliger bei engem Trainingsfluch ofgestierzt. "D'Besatzung vum Fliger koum ëm d'Liewen", schreift de Ministère. Wéi vill Leit am Fliger souzen ass net bekannt, grad ewéi déi genee Plaz, wou de Fliger erofgefall ass. D'Maschinn vum Typ Suchoi Su-30 wier iwwer onbewunntem Gebitt geflunn, wéi technesch Problemer opgetruede wieren, heescht et weider.