E Samschdeg de Mëtteg hunn all d'Visiteure wéinst engem Sécherheetsalarm déi dräi Plattforme vun der beléifter Touristenattraktioun misse verloossen.

Wéi et vun der Bedreiwerfirma heescht, war de Service de Deminage zesumme mat der Police op der Plaz. Wéi "üblech" an esou Situatioune wier déi ganz Géigend souwéi de Restaurant duerchsicht ginn. Enger Spriecherin no wieren esou Situatiounen awer "rar".