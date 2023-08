No iwwer zwou Wochen, zanterdeem de President vun der Militärjunta festgeholl gouf, duerft säin Dokter déi éischt Kéier bei de Mohamed Bazoum.

Dem Medezinner no géing et dem 63 Joer ale Bazoum, senger Fra a sengem Bouf gutt goen, sot de Presidenteberoder Abdourahamane Insar e Samschdeg der Noriichtenagence dpa. Virun der Visitt vum Dokter e Samschdeg de Moien gouf et grouss Suergen ëm d'Wuelbefanne vum President a senger Famill. D'Vereenten Natiounen, Regierungen a Mënscherechtsorganisatiounen hate kritiséiert, datt si an net-zoumuttbare Konditioune géinge festgehale ginn.

Der Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch géigeniwwer soll de Bazoum gesot hunn, hie wier gezwonge ginn, dréche Liewensmëttel z'iessen. Sengem Bouf géing trotz Häerzkrankheet d'medezinesch Behandlung refuséiert ginn. "Ech hunn zanter dem 2. August kee Stroum méi an zanter dem 4. August kee mënschleche Kontakt méi. Ech dierf meng Familljememberen (oder) meng Frënn net empfänken, déi eis Liewensmëttel an aner Gidder bruecht hunn", esou de Mohamed Bazoum.

An de leschten Deeg huet de President Bazoum mat enger Rei internationale Vertrieder telefonéiert, dorënner den US-Ausseminister Antony Blinken. Visitte goufen him bis ewell awer vun de Putschiste refuséiert.