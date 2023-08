Am Ecuador iwwerhëlt d'Vize-Kandidatin vum Presidentschaftskandidat Fernando Villavicencio d'Successioun, nodeems dëse jo lescht Woch erschoss ginn ass.

D'Andrea Gonzalez ass Ingenieurin an Unisprofessesch, déi virop als Ëmweltaktivistin geschafft huet a bis ewell nach kee politescht Mandat hat.

Well d'Walziedele scho gedréckt sinn, ginn all d'Stëmme fir hire Virgänger elo automatesch u si.

Déi zentristesch Partei wëll déi bekannt Ëmweltschützerin haut eng éischte Kéier bei engem Walkampf-Debat als Presidentschaftskandidatin presentéieren.

Hire Virgänger Villavicencio huet sech aktiv géint d'Korruptioun am Ecuador agesat a soll viru sengem Dout vun engem bekannte Bande-Chef menacéiert gi sinn. Dëse gouf iwwerdeems gëschter bei engem Groussasaz vu Police an Arméi, am Prisong, an deem hie sëtzt, festgeholl.