China suivéiert, eegenen Aussoen no, am Detail d'Visitt vum taiwanesche Vizepresident William Lai an den USA an huet decidéiert Mesuren annoncéieren.

Den taiwanesche Vizepresident ass um Wee fir a Paraguay, fir bei der Passation des pouvoirs vum gewielte President derbäi ze sinn. Dobäi mécht hien en Tëschestopp an den USA. Eng offiziell Entrevue mat engem US-Verantwortlechen ass deemno net virgesinn.