E Samschdeg si schonn deen 32. Samschdeg an der Suite zéngdausende Leit dogéint op d'Strooss gaangen.

Israeelesche Medien no, waren eleng zu Tel Aviv ronn 100.000 Leit ënnerwee. Ma och an anere Stied gouf protestéiert.

Mat där Justizreform sollen d'Pouvoire vum ieweschte Geriicht limitéiert ginn an d'Positioun vum Parlament an dem Regierungschef gestäerkt ginn. En Deel vun dëse Pläng gouf scho vum Parlament ugeholl.

Kritiker warnen, d'Land wier am gaangen sech an eng Diktatur ze verwandelen. D'Regierung behaapt dogéint, dat iewescht Geriicht hätt ze vill Muecht a géif sech ze vill a politesch Froen amëschen.

Wéi israeelesch Medie mellen, wier de Protest an Tëscht och an der Arméi ze spieren. An de leschte Wochen hätten Zéngdausende Reservisten annoncéiert, hiren Déngscht bei der Arméi an Zukunft ze refuséieren, wann dëst Gesetz gestëmmt géif.