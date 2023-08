Zwee Méint no der Rettung vu 4 Kanner aus dem kolumbianesche Reebësch gouf de Papp vun 2 vun de Kanner wéinst Verdacht op Mëssbrauch festgeholl an ugeklot.

Wéi de Parquet vun der Stad Florencia matdeelt, géing dem Mann reprochéiert ginn seng eelst Stéifduechter Lesly zanter dem Alter vun zéng Joer sexuell mëssbraucht ze hunn. De 47 Joer Ale gouf doropshin e Freideg festgeholl a wäert virop emol am Prisong bleiwen.

D'Kanner, déi zum indigeene Vollek vun den Huitoto gehéieren, haten nom Fligerongléck am Mee 40 Deeg eleng am Amazonas-Reebësch am Süde vun Kolumbien iwwerlieft. De Pilot an d'Mamm vun de Kanner ware beim Accident ëm d'Liewe komm. D'Kanner am Alter vun engem bis 13 Joer hu sech wochelaang duerch de geféierlechen Dschungel geschloen, éier si Ufank Juni fonnt goufen.

Dat eelst Kand, d'Lesly, hat sech nom Ongléck ëm seng Geschwëster gekëmmert. No hirer Rettung goufen déi véier ofgemoert Kanner ee Mount an engem Spidol opgepäppelt. Well et tëscht de Grousseltere vun der Mamm hirer Säit an dem Papp vun de jéngste Kanner, deen elo festgeholl gouf, zu engem Sträit ëm d'Suergerecht koum, sinn d'Kanner virop an engem Heem ënnerbruecht.