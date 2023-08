D'Militärjunta am Niger soll sech Informatioune vu Vermëttler no zu Negociatioune mat der westafrikanescher Staatenunioun Ecowas bereet erkläert hunn.

Dat mellt de Chef vun der Delegatioun vun islamesche Geeschtlechen, den Nigerianer Scheich Bala Lau, no engem Treffe mam neie President vum Niger e Sonndeg. Déi nigerianesch Delegatioun war e Samschdeg fir matten an de Spannungen tëscht dem Niger an dem Nigeria, dat d'Ecowas-Presidence aktuell huet, an d'nigresch Haaptstad Niamey gereest.

Bei de Gespréicher soll den neie nigresche President, de Generol Abdourahmane Tiani, verséchert hunn, datt d'Diere fir eng diplomatesch a friddlech Léisung oppe wieren, sou de Bala Lau.

Bis ewell hat déi nei nigresch Regierung Verhandlunge mat den Ecowas-Staate refuséiert. Eng Delegatioun huet no engem kuerzen Openthalt um Fluchhafen nees missen ofreesen an eng erneit Arees gouf hinne verbueden.