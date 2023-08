Bei engem arméierten Ugrëff op e Pilgersite am Süde vum Iran ass e Sonndeg ee Mënsch ëm d'Liewe komm, 8 weiderer goufe blesséiert.

Dat mellt déi staatlech Noriichtenagence Irna mat Recours op de Vize-Gouverneur vun der Provënz Fars, den Esmail Ghesel Sofla. Deemno huet sech d'Attack géint de Schräin "Schah-Tscheragh" an der Stad Schiras geriicht, bei deem et fir d'lescht eréischt am Oktober 2022 esou en déidlechen Uschlag gouf.

Ee vun de presuméierten Ugräifer konnt vun der Police festgeholl ginn, en zweete wier flüchteg, mellt, d'Noriichtenagence Tasnim.

Am Oktober d'lescht Joer ware bei enger arméierter Attack 13 Mënschen ëm d'Liewe komm an 30 weiderer blesséiert ginn. D'Attack hat deemools d'Dschihadistemilitz Islamesche Staat fir sech reklaméiert. Am Kader vum Ugrëff waren de leschte Mount zwee Männer ëffentlech higeriicht ginn, steet um Site vun der Justiz. Do goufen iwwerdeem zwar d'Nimm vun de Männer publizéiert, ma net hir Staatsbiergerschaft. Virdrun haten d'Autoritéite gemellt, datt d'Täter deels aus anere Länner wieren, ënnert anerem Afghanistan.

De Pilgersite "Schah Tschargh" ass eng beléift Plaz am Süde vum Iran, hei befënnt sech och d'Graf vum Ahmed, dem Brudder vum aachte schiiteschen Imam Reza. Am Iran ass d'Majoritéit vun der Bevëlkerung schiitesch muslimesch.