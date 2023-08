Wéinst engem "Manktem un Dynamik" an der aktueller Regierung huet de Krisjanis Karins e Méindeg säi Récktrëtt als Ministerpresident annoncéiert.

Wéi hie viru Journalisten zu Riga erkläert, wäert de Karins seng Partei "Nei Eenheet" bieden, en neie Kandidat fir de Posten als Ministerpresident ze proposéieren.

Eréischt am November 2022 hat déi pro-westlech Partei d'Walen a Lettland gewonnen. D'"Nei Eenheet" vum Karins stellt 53 vun am Ganzen 100 Deputéierten an der Regierungskoalitioun, déi aus dräi Parteie besteet. De Karins, deen zanter 2019 Regierungschef ass, hat eréischt viru Kuerzem probéiert, d'Koalitioun z'erweideren, andeems hien déi lénksgeriicht "Progressiven" agelueden huet, der Regierung bäizetrieden. Obwuel d'Propos op vill Kritik bannent der Regierung gestouss ass, wier eng nei Koalitioun noutwenneg, wéi den Nach-Ministerpresident bei der Annonce vu senger Demissioun betount.

En Donneschdeg wëll de Krisjanis Karins säi Récktrëtt offiziell beim President Edgars Rinkevics areechen.