Dat seet d'Pastoralassissentin Rosemaria Camposeo. Si huet fir Lëtzebuerg beim Organiséiere vum JMJ gehollef.

De Weltjugenddag, dee jo zanter 1984 vun der Kathoulescher Kierch organiséiert gëtt a bei deem jonk Leit de Poopst begéinen, ass virun zwou Wochen zu Lissabon op en Enn gaangen. Mat dobäi war och e Grupp vun 300 Jonker aus Lëtzebuerg. Wat bleift vun deem Erliefnis, wéi attraktiv ass d'Kierch nach fir déi Jonk a wéi ass et mat kritesche Stëmmen op esou engem Evenement?

Weltjugenddag - Reportage Chris Meisch

"Venez nombreux", dat war den Appell un déi Jonk, an nombreux ware se zu Lissabon. 1,5 Millioune Jugendlecher hu beim kathoulesche Weltjugenddag vum 1. bis de 6. August eng fir si onvergiesslech Ambiance erlieft, déi och bei de Lëtzebuerger Organisateure knapp zwou Wochen drop nach ze spieren ass.

"Dat ass esou eng Ambiance, dat gëtt engem wierklech Hoffnung, och dass ee Jonker nach fir esou eppes begeeschtere kann. Dat muss een einfach selwer erlieft hunn", schwäermt d'Rosemaria Camposeo. D'Pastoralassissentin huet zanter Dezember un der Organisatioun vun der sougenannter JMJ (Journée mondiale de la jeunesse) matgeschafft an hofft, dass déi Begeeschterung fir d'Kierch sech och hei zu Lëtzebuerg erhält.

Si war virun allem dovu begeeschter, dass vill Jugendlecher dobäi waren, déi net sou vill mat der kathoulescher Kierch um Hutt hunn.

"Déi Leit hu sech einfach ran lancéiert mat engem grousse Fragezeichen, einfach fir ze kucken, wat si do erwaart. Also et sinn net nëmme Leit, déi dohinner gaange sinn, déi elo mat engem chrëschtlechen Enseignement opgewuess sinn oder déi ëmmer an d'Kierch ginn, guer net. Mir hate wierklech eng ganz grouss Varietéit vu Leit am Grupp. An deen Echange do, tëschent deenen zwou Zorte vu Kategorië vu Leit, dat war immens wäertvoll."

Kritesch Stëmme gouf et zu Lissabon, zum Beispill par rapport zu den enorme Käschte vum Event, zu der kolonialer Vergaangenheet an zu der Positioun vun Homosexuelle Leit an der Kierch. Och d'Mëssbrauchsfäll waren en Thema, dat besonnesch nodeems a Portugal rezent eng reegelrecht Mëssbrauchswell opgedeckt gouf, mat bal 5.000 Affer zanter den 1950er Joren. De Poopst huet an deem Kader vun enger noutwenneger demüteger Purifikatioun geschwat.

Beim Grupp aus Lëtzebuerg huet ee sech mat kriteschen Debatten a Virwërf géigeniwwer der kathoulescher Kierch um Weltjugenddag net wierklech beschäftegt, et huet ee sech léiwer vun der harmonescher Dynamik matrappe gelooss.

"Op esou engem Weltjugenddag, also do ass een net mat sou Saache komm. Natierlech wann een esou Themen, esou Thematiken huet, déi kann een natierlech ëmmer bordéieren. Mee ech kann iech soen, et war esou eng Harmonie, esou eng Dynamik, esou eng Rou, do ass kee mat sou Saache komm."

De Weltjugenddag wier net einfach een Dag, wou een zesumme kënnt fir ze bieden an de Poopst ze gesinn. De JMJ géif virun allem dorop ofzilen, de jonke Leit d'Kierch méi no ze bréngen an eng reliéis Dynamik ze entwéckelen. Ma domat soll et awer nach net gedoe sinn, sou d'Rosamaria Camposeo.

"September, September-Oktober maache mir een After-JMJ, sou nenne mir dat, domat sech all déi Leit sech rëm kënnen zesummen treffen an dass dat op kee Fall stierft, déi Harmonie an déi Dynamik. Jugend brauch dat hei am Land. Jugend brauch eng lieweg Kierch, si sinn d'Zukunft. Wa keng Jugend an der Kierch ass, stierft alles bis eemol of."

Et war déi 37. Editioun vum Weltjugenddag. Déi nächst Editioun soll 2027 an der südkoreanescher Haaptstad Seoul sinn.