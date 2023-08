Et ass schonn offiziell dat déidlechste Feier zanter iwwer 100 Joer an den USA.

Allerdéngs wäerten d'Afferzuele weiderhi klammen, ëm 10 bis 20 Persoune den Dag. Dat sot de Gouverneur vun Hawaii Josh Green e Méindeg, wéi d‘Zuel vun den Affer op 99 geklommen ass.

Den Ament wiere sougenannt Kadaver-Hënn am Asaz, déi an ofgebrannte Gebaier no vermësste Persounen sichen. Déi meescht Läiche konnten allerdéngs nach net identifizéiert ginn. D'Pompjeeë sinn nach ëmmer 24 Stonnen op 24 am Asaz, fir all déi kleng Feieren ze läschen, déi ëmmer nees duerch de staarke Wand entstinn.