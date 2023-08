Dës Deeler goufe vu Polizisten an zwee verschiddenen Haiser zu Poza Rica am Oste vum Land fonnt.

6 Verdächteger goufe scho festgeholl. D'Hannergrënn vun der Dot sinn awer net kloer. A Mexiko gëtt et awer vill kriminell Organisatiounen, déi am Drogenhandel aktiv sinn. Dobäi kommen och vill Erpressungen a Kidnapping. Eleng zejoert goufe bal 32.000 Deliten am Zesummenhang mat engem Mord enregistréiert.