Wéi d‘Police matdeelt, wier de Mann aus Däitschland warscheinlech engem Wee nogaangen, deen dacks op Handykaarten ugewisen gëtt, deen awer net existéiert.

Op dem Terrain wiere vill Steng a Gras an do wäert de Mann wuel ausgerutscht sinn. Seng Blessuren um Kapp wieren déidlech gewiescht, sou heescht et vun der Police zu Rosenheim.