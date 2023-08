An 2 Ställ vum landeswäit gréissten Eeër-Produzent goufen d'Bakterien entdeckt.

Doropshin hunn déi zoustänneg Autoritéiten entscheet, fir all d‘Hénger ze keulen. Schonn am Januar an am Februar hunn op deem Haff 160.000 Déieren mussen ëmbruecht gi wéinst Salmonellen.