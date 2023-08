Kiew kënnt net virun an dat obschonn et esou vill Support aus dem Westen kritt, esou de russesche Verdeedegungsminister Sergej Schoigu.

E sot dat um Dënschdeg op enger Sécherheetskonferenz zu Moskau. Hien huet allerdéngs och zouginn, dass déi russesch Militäroffensiv an der Ukrain eng seriö Prüfung fir déi russesch Arméi ginn ass. Russland wier et awer gelongen d'Produktioun vu gepanzerte Gefierer staark an d'Luucht ze setzen, esou de Minister. Hien huet dann och nach de russeschen Zaldoten Merci gesot, fir hiren Asaz am Kampf géint den Neonazismus.

D'Ukrain ass an der Nuecht op en Dënschdeg erëm staark attackéiert ginn, heescht et vu Kiew. Dobäi sinn op d'mannst 3 Mënschen ëm d'Liewe komm. Eng ganz Rei goufe blesséiert. Déi betraffe Regioune sinn un der Grenz mat Polen an domat un der NATO an der EU.

An der Nuecht gouf et dann och erëm Loftalarm am ganze Land. Zwou Dose Rakéite wiere vu Kampffligeren iwwert dem Kaspesche Mier lancéiert ginn. Derbäi komme 4 Rakéiten, déi vun engem Schëff am Schwaarze Mier geschoss goufen. E groussen Deel dovun konnt vun der ukrainesch Loftofwier ofgefaange ginn.