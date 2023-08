D'Leetzënse ginn deemno a Russland vun 8,5 op 12 Prozent an d'Luucht.

Dëst ass déi gréissten Zënshausse zanter Mäerz 2022, also direkt nom Ufank vum Krich an der Ukrain. An der Tëschenzäit waren d'Zënsen erëm erofgaangen. Ma déi aktuell Hausse soll hëllefen, gréisser Risike fir d'Präisstabilitéit ze limitéieren, heescht et vun der russescher Zentralbank. ¨