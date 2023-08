U sech war dës Reunioun jo scho fir de leschte Samschdeg annoncéiert ginn, gouf dunn awer kuerzfristeg verréckelt.

D'Militärcheffe vun de Membere vun der Westafrikanescher Wirtschaftsunioun Ecowas wëlle sech nach dës Woch gesinn, fir iwwert eng eventuell militäresch Interventioun am Niger ze diskutéieren.

En Donneschdeg an e Freideg solle se dann elo definitiv am Ghana zesummekommen an iwwert de méiglechen Asaz vun engem gemeinsamen Agrëffstrupp schwätzen. D'Ecowas hat jo zwar scho mat enger militärescher Interventioun gedreet, sollt déi demokratesch gewielte Regierung am Niger net erëm en place gesat ginn, ma huet sech awer bis ewell och ëmmer fir eng diplomatesch Léisung ausgeschwat. Well sech déi eenzel Memberstaaten op ville Punkten net eens sinn, kéint esou e militäreschen Asaz am Niger och no hanne lassgoen, mengen Experten.

Enn Juli hat d'Arméi de President Bazoum ofgesat an d'Muecht am Land iwwerholl.