Tëscht Armenien an Aserbaidjan kënnt et ëmmer nees zu Gefechter. Elo sinn och EU-Observateuren ënner Beschoss geroden.

EU-Grenzobservateure sinn EU-Informatiounen no am Grenzgebitt tëscht Armenien an dem Aserbaidjan ënner Beschoss geroden. Beim Virfall wier kee blesséiert ginn, sou d'EU-Missioun an Armenien (EUMA) an enger offizieller Matdeelung. De Virfall war wuel op der armenescher Säit vun der Grenz an der Géigend vum Uert Werin Schorscha - ronn sechs Kilometer vun der Grenz ewech.

Déi armenesch Regierung huet dat aserbaidjanescht Militär fir de Virfall verantwortlech gemaach. Den armenesche Verdeedegungsministère huet erkläert, dat aserbaidjanescht Militär hätt d'EU-Observateuren ënner Beschoss geholl, wéi si an deem klengen Duerf op Patrull waren. Den Aserbaidjan huet dëst als Falschmeldung zeréckgewisen.

🆕CORRECTING STATEMENT:

We confirm that #EUMA patrol has been present to the shooting incident in our area of responsibility.



❗️No #EUMA member was harmed. — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) August 15, 2023

Vun EU-Säit gouf et bis ewell keng Ausso doriwwer, wie fir d'Schëss responsabel ass an ob d'EUMA-Gefier geziilt attackéiert gouf.

Armenien an den Aserbaidjan streiden zanter dem Zerfall vun der Sowjetunioun ëm d'Regioun Bierg-Karabach, déi wuel op dem Gebitt vum Aserbaidjan läit, mä d'Majoritéit vun de Leit, déi do wunnen, sinn aus Armenien. Trotz engem Waffestëllstand kënnt et ëmmer nees zu Gefechter. Den Aserbaidjan blockéiert donieft zanter Méint de Latschin-Korridor, den eenzegen Zougang fir Armenien zur Regioun Bierg-Karabach.

Observateure beschreiwen d'Situatioun op der Plaz als katastrophal. Et feelt deemno u Liewensmëttel a Medikamenter.