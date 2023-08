Virun engem Mount ass e jonken US-amerikaneschen Zaldot iwwert déi koreanesch Grenz an den Norde geflücht. Elo huet sech Pjöngjang zum Virfall geäussert.

Wéi et vun der nordkoreanescher Regierung heescht, hätt de jonken Zaldot zouginn, Nordkorea "illegal" betrueden ze hunn, fir "der onmënschlecher Mësshandlung a Rassendiskriminatioun an der US-Arméi" ze entgoen, sou déi nordkoreanesch Noriichtenagence KNCA e Mëttwoch. Déi nordkoreanesch Volleksarméi soll hie festgeholl hunn, d'Ermëttlungen daueren den Ament nach un. Informatiounen iwwert dem Zaldot säi Gesondheetszoustand oder doriwwer wou hie festgehale gëtt, ginn et den Ament keng.

Den Zaldot war kuerz viru senger Flucht schonn opgefall, nodeems hien eng Kläpp a Südkorea hat. No enger Ausenanersetzung mat der südkoreanescher Police an engem kuerzen Openthalt am Prisong, sollt hien zeréck an d'USA geflu ginn. Hie konnt awer um Fluchhafen entwëschen a sech engem Touristegrupp uschléissen, deen ënnerwee bei d'Demilitariséiert Zon un der Grenz tëschent Nord- a Südkorea fir eng Besichtegung ënnerwee war, wou en dunn iwwert d'Demarkatiounslinn gelaf ass.

Experte ginn dovunner aus, datt Nordkorea de Virfall elo zum eegene Virdeel notze wäert. Dëst wier op zwou Aart a Weise méiglech: Op der enger Säit kéint Nordkorea d'USA a Verhandlungen iwwert dem Zaldot eng Fräiloossung ënner Drock setzen, op der anerer Säit, kéint hien och als Propaganda-Mëttel genotzt ginn. Nordkorea bezeechent d'USA reegelméisseg als Wuerzel vun all politeschem a sozialem Iwwel. Och "Rassismus an d'Mësshandlung vu schwaarze Persounen" ginn dobäi ëmmer nees betount.

D'Bezéiungen tëschent Nord- a Südkorea sinn nees extrem ugespaant. Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un huet eréischt rezent dozou opgeruff, d'Waffeproduktioun ze verstäerken an den nuklearen Arsenal auszebauen. Béid Länner sinn technesch gesinn weiderhin am Krichszoustand. De Koreakrich vun 1950 bis 1953 gouf nämlech net duerch e Friddensvertrag mä e Waffestëllstand bäigeluecht.