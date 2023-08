Bei der Transplantatioun vun Déieren-Organer a Mënschen, kënnen US-amerikanesch Medezinner e weidere Succès feieren.

Fuerscher vum Spidol NYU Langone zu New York ass et gelongen, engem Patient, deem säi Gehier net méi fonctionéiert huet, eng genetesch verännert Nier vun engem Schwäin anzesetzen. Wéi et e Mëttwoch vun de Fuerscher geheescht huet, fonctionéiert dës Nier elo zanter 32 Deeg. Et géing weisen, "datt eng Schwéngsnier - mat nëmmen enger Gen-Verännerung an ouni experimentell Medikamenter oder Geräter - d'Funktioun vun enger mënschlecher Nier fir op d'mannst 32 Deeg ersetze kann", sou den Direkter vum Transplantatiounsinstitut vun NYU Langone. De Versuch soll nach ee Mount laang weidergefouert ginn.

Méi wéi 103.000 Patiente waarden an den USA op e Spenderorgan, dovunner brauche ronn 88.000 eng Nier. Well et un esou Organer feelt, setzt Medezin besonnesch op déi sougenannt "Xenotransplantatioun", also der Transplantatioun vun Organer vun enger Spezies zu enger anerer. Well d'Organer vun Déieren normalerweis direkt vum mënschleche Kierper ofgestouss ginn, ginn dës genetesch manipuléiert.