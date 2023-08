Zil vum Sommet ass et, op Basis vu wëssenschaftlechen Erkenntnisser Standarde fir ural Behandlungsmethoden z'entwéckelen.

Déi traditionell Medezin kéint "Lücke beim Zougang" zur Gesondheetsversuergung zoumaachen, awer nëmmen, wa se "effektiv a sécher" wier, sou de WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus en Donneschdeg bei der Ouverture vum zwee Deeg laangen Treffen am indesche Gandhinagar.

"Mir mussen eis der Tatsaach stellen, dass traditionell Medezin am richtege Liewen immens wäit verbreet ass", sou den Direkter vum WHO-Wëssenschaftsrot, den Harold Varmus. Dowéinst wier et wichteg, d'Inhaltsstoffer vun traditionelle Medikamenter ze kennen an ze verstoen, "wisou se a munche Fäll wierken". Gläichzäiteg fuerdert hien, et misst een och erausfannen, wéi eng net wierken.

De WHO-Fuerschungschef John Reeder huet erkläert, d'Weiderentwéckele vun der traditioneller Medezin misst "de selwechte Standarden" ënnerleie wéi an den anere Beräicher vun der Gesondheetsversuergung.

Vun den 194 WHO-Memberlänner hu sech der 170 zanter 2018 gemellt, déi traditionell oder komplementar Medezin ze benotzen. Allerdéngs hunn nëmmen 124 Staate Gesetzer oder Virschrëfte fir d'Verwenne vu planzleche Medikamenter.

D'WHO definéiert traditionell Medezin als "d'Wëssen, d'Kompetenzen an d'Methoden", déi vu verschiddene Kulturen "am Laf vun der Zäit zur Behandlung oder dem Virbeuge vu kierperlechen a geeschtege Krankheeten" entwéckelt goufen. Dat baséiert op "Erfarungen, Theorien an Iwwerzeegungen" vun de jeeweilege Kulturen.

Déi traditionell Medezin huet weltwäit vill Support, awer och vill Kritiker. Si reprochéieren e Manktem u wëssenschaftlecher Glafwierdegkeet an net genuch Beweiser fir d'Wierksamkeet. Déiereschützer weisen drop hin, dass d'Nofro an der traditioneller Medezin no déieresche Bestanddeeler sou grouss ass, dass d'Existenz vu bestëmmten Déierenaarten a Gefor ass. D'WHO seet, dass 40% vun den zougeloossene Medikamenter op "Naturproduite" baséieren. Dozou gehéiert zum Beispill Aspirin, dat aus dem alen Heelmëttel, der Schuel vun der Weid, entwéckelt gouf.

De Sommet zur traditioneller Medezin ass parallel zum Treffe vun de Gesondheetsminister vun de G20 zu Gandhinagar. D'WHO plangt, all Joer esou ee Sommet ofzehalen.