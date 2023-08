De Mann gouf 2020 vum Geriicht zu Saarlouis zu enger Geldstrof vu 5.900 Euro verurteelt, well e Suen ënnerschloen huet. Déi konnt hien awer net bezuelen.

Dofir muss hien dann elo fir bal 100 Deeg zu Tréier an de Prisong.

Weider mellt d'Police vun Tréier, dass en 20 Joer jonke Portugis, deen aus Lëtzebuerg agereest war, gepëtzt gouf, well en Haftbefeel vum Amtsgeriicht Remscheid géint hie virlouch. Geféierlech Kierperverletzung gëtt him reprochéiert. Da gëtt et awer och nach zwou Enquêtë wéinst Wäisswäsche vu Suen. Well en déi gefuerdert Geldstrof vu 600 Euro net bezuele konnt, steet fir hien dann en Openthalt vun enger Woch am Jugendarrest zu Lebach um Programm.