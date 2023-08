Am Nordwesten huet et bis ewell iwwerduerchschnëttlech gereent. De Süden huet am Juli déi wäermsten Temperature gemooss, zanter d‘Meteo gespäichert gëtt.

An dat huet och een Impakt op den Tourismus.

18/08/2023 Bëschbränn Tourismus / Reportage: Annick Goerens

Op ville beléiften Touristendestinatiounen huet et dëse Summer nämlech gebrannt. Notamment a Griicheland op den Insele Korfu a Rhodos. De Luxair-Direkter Gilles Feith schwätzt vun enger hefteger Situatioun, wéi ee se net all Summer erlieft.

"Mir haten 12 Hoteller vu 37, déi concernéiert waren. Ech sinn awer frou kënnen ze soen, dass just 3 Hoteller nach zou sinn an d'Leit hunn nees Confiance an déi Destinatioun fonnt. Déi Bëschbränn sinn alleguer geläscht. Et ass en neie Bëschbrand, dee gëschter [Mëttwoch] zu Teneriffa ausgebrach ass, mee deen ass wäit ewech vun allen Touristendestinatiounen."

Duerch d'Bëschbränn a Griicheland goufen dofir awer aner Destinatioune méi gebucht.

"Mir hu Mallorca zum Beispill, d'Balearen, déi ganz gutt dovunner profitéiert hunn. An och nach aner Destinatiounen. An dat ass ganz schwéier fir de griicheschen Tourismus, well ech mengen déi Inselen, déi hu wierklech soss näischt."

D'Airline profitéiert elo dovun, dass d'Wieder hei am Land sou schlecht ass a vill Leit awer nach eng Vakanz an de Süde buchen. Déi griichesch Insele wieren dofir och elo nees méi gefrot. Ganz generell war et fir d'Luxair awer e schwéiere Summer, sou de Gilles Feith.

"Mir mierken effektiv, dass d'Leit awer besser op d'Suen opgepasst hunn, wéi dat an de Jore virdrun de Fall war. De Panier moyen bei eis ass nëmme marginal an d'Luucht gaangen, woubäi d'Präisdeierecht awer méi grouss war. Fir eis ass et e Summer wou mer zefridde sinn, well mer vill Leit konnten an d'Vakanz fléien. Eis Fligere ware gutt gefëllt. Natierlech ass et fir eis elo ekonomesch e bëssi méi schwiereg, well mer net de Chiffer konnte kréien, dee mer eigentlech wollten hunn."

D'Bränn a Portugal an a Frankräich haten iwwerdeems keen Impakt op d'Luxair. An och de Vulkan Etna, deen e Méindeg nees ausgebrach ass, huet d'Luxair net concernéiert, well si de Fluchhafen a Sizilien just 2x d'Woch usteieren.