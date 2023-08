Am Norde vu Kanada muss wéinst de schroe Bëschbränn eng komplett Stad mat iwwer 20.000 Awunner evakuéiert ginn.

Bis en Donneschdeg den Owend konnte ronn 5.000 Mënschen d'Regionalhaaptstad vun der Provënz Northwest Territories per Fliger verloossen. Fir e Freideg sinn dann nach emol 22 Flich geplangt. Op der eenzeger nach oppener Strooss ginn et kilometerlaang Stauen.

D'Autoritéite schätzen, dass si ronn ee Véierel vun den Awunner um Loftwee a Sécherheet brénge kënnen. "Mir maache weider, bis mir déi komplett Bevëlkerung vu Yellowknife rausbruecht hunn", sou d'Katastropheschutzcheffin vun der Provënz Jennifer Young.

D'Pompjeeë versichen iwwerdeems d'Feier, dat just nach ronn 15 Kilometer vun der Stad ewech ass, mat Beem, déi si extra ëmhaen, a Waasserkanounen ewech ze halen. An den nächsten Deeg gëtt fir d'Regioun Loft aus Nordwesten erwaart an dat wäert d'Feier an eng Richtung drécken, déi een net wéilt, warnt de Porte-parole vun de Pompjeeën Mike Westwick.

En Donneschdeg waren a Kanada iwwer 1.00 Bränn aktiv, 230 dovun an den Northwest Territories. Do si bis ewell iwwer 21.000 Quadratkilometer Bësch verbrannt.