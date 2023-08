An enger Minn vun Arcelor Mittal am Kasachstan ass op d’mannst een Aarbechter bei engem Feier ëm d’Liewe komm, esou d’Noriichtenagence Reuters um Fréideg.

Aner international Medie schwätze vun 2 Doudeger a beruffen sech op d’lokal Autoritéiten. D’Feier wier 170 Meter ënnert dem Buedem ugaangen. Iwwerdeems 222 Aarbechter hätte kennen evakuéiert gi géingen d’Rettungsekippen no 3 Aarbechter sichen, déi vermësst ginn.

Ëmmer nees gouf et déi lescht Joren Accidenter a Minnen a Kasachstan an d’Regierung zu Astana huet scho puer Mol de "systemesche Charakter" vun deenen Accidenter kritiséiert. D’franséisch Zeitung Le Figaro schwätzt vu méi ewéi 100 Doudeger zanter 2006. Arcelor Mittal hätt eng 15 Fabricken a Minnen am zentral-asiatesche Staat.