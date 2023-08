De fréieren éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz ass wéinst Verdacht op Falschausso ugeklot. Dat huet de Parquet vu Wien e Freidegmëtteg matgedeelt. De Kurz huet via Kuerznoriichtendéngscht X (fréier bekannt als Twitter) scho reagéiert a sot, hie wier iwwerrascht, well vill Zeien hie schonn entlaascht hätten. Hie wier awer frou wann elo endlech d'Wouerecht kéint etabléiert ginn.

Mein Team und ich wurden gerade von mehreren Journalisten informiert, dass die Anklage wegen mutmaßlicher Falschaussage im U-Ausschuss unmittelbar bevorsteht. Aus diesem Grund möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

Ënnert anerem soll et ëm Aussoe vum Kurz am Kader vun den Ermëttlunge ronderëm d'Ibiza-Affär 2019 goen. Medieberichter no dréien him 3 Joer Prisong.