Am Niger ass nom Putsch elo en Interventiounstrupp vun der Ecowas prett, dat mellt déi westafrikanesch Staategemeinschaft.

Dat fir de Fall, dass diplomatesch näischt erreecht gëtt. Och den Dag vun der Interventioun stéing scho fest, ma dee kéint een net ëffentlech nennen, dat sot de Beoptraagte fir politesch Affären, Fridden a Sécherheet no engem Treffe vun den Ecowas-Miliärcheffen a Ghana.

Schonn d'lescht Woch haten d'Staats- a Regierungscheffe vun der Ecowas no engem Spezialsommet esou en Interventiounstrupp annoncéiert, trotzdeem hätt ee léiwer eng friddlech Léisung.

E Samschdeg soll méiglecherweis eng diplomatesch Missioun starten.

De 26. Juli hate Membere vum Militär den demokratesch gewielte President Mohamed Bazoum gestierzt an d'Muecht iwwerholl. Den Niger war bis zum Putsch ee vun de leschten demokratesche Partner vun den USA an europäesche Staaten an der Sahelzon um südleche Bord vun der Sahara. Frankräich an d'USA hu wichteg Militärbasen am Land, dat och op enger zentraler Migratiounsroute fir an Europa läit.